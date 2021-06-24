Araban'da 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı - Son Dakika

Araban Belediyesi, 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı 7 kırsal mahallenin yaz mevsimlerinde toz toprak, kış mevsimlerinde ise çamurdan kurtarılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda toplam 25 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Doğru, yaşanılabilir bir Araban oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti.

Hasan Doğru, yıl sonu itibarıyla bütün mahallelerde kilit taşı çalışmalarının bitirileceğini dile getirdi.