Araban'da "asırlık ağaç" seferberliği - Son Dakika
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Araban'da "asırlık ağaç" seferberliği

24.05.2022 17:39
Araban'da "asırlık ağaç" seferberliği

Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşların talebi üzerine 5-6 asırlık meşe palamutlarının bulunduğu bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Hasan Doğru, ağaçların koruma altına alınması ve doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşların talebi üzerine 5-6 asırlık meşe palamutlarının bulunduğu bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Hasan Doğru, ağaçların koruma altına alınması ve doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlattı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, bölge insanın talebi üzerine Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Arabanlı ses sanatçısı Murat Çelik ile birlikte ilçenin güneyinde bulanan ve Karadağ'ın zirvesindeki ormanlık alanda inceleme yaptı. Başkan Doğru ve berberindekiler, 500-600 yıllık olduğu tahmin edilen meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Doğru, yaklaşık 2 bin dönümlük ormanlık alanın yürüyüş, mesire alanı gibi amaçlarla doğa turizme kazandırılabileceğini, eski ağaçların ise incelenip, yaşının tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. Ağaçların söylendiği gibi 500-600 yaşında çıkması durumunda ise tescillenerek koruma altına alınmasının gerekli olduğunu anlatan Başkan Doğru, bölgenin turizme kazandırılması için girişimde bulunacağını kaydetti.

Başkan Doğru, bölgede türbe olduğu söylenen eski bir mezar bulunduğunu da hatırlatarak, "Buradaki meşe palamudu ağaçların her birinin 500-600 yaşında olduğu söyleniyor. Ayrıca burada bölge insanın sık sık ziyaret ederek adaklar kestiği ifade edilen bir türbe de bulunuyor. Bölge, doğa severler için yürüyüş alanı yada mesire alanı gibi amaçlar için de son derece uygun. Burası çevre düzenlemesi ve yapılacak yatırımlarla doğa turizmine kazandırılabilir. tabi öncelikle bölgedeki ağaçların incelenerek, kesin yaşının tespit edilmesi, söylendiği gibi yüzyıllık ağaçlar ise koruma altına alınması gerekir. Burayı nasıl değerlendirebiliriz, neler yapabiliriz gibi konuları detaylı bir şekilde düşünmemiz gerekir. Potansiyelini ortaya çıkararak, gerekli çalışmaların yapılması için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu konuda ciddi adımların atılabilmesi için vakit kaybetmeden hem ilçede hem ilde hem de Ankara'da gereken girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

Bölgede önceden yaşamın olduğunu son yıllarda ise terk edildiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Altun ise, öncelikle ağaçların koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Alanın turizme kazandırılabilmesi için ikinci önceliğin ise bozuk stabilize yol olduğunu savunan Altun ise "Bu bölge yakınlarında yer alan Fakılı, Esentepe, Eski Altıntaş kırsal mahalleleri ile Yeni Yurt mezrasında yaşayan vatandaşlarımızın çoğunun ataları, bu bölgeden göç etmiştir. Çocukluk dönemlerimizde bizim aile büyüklerimizde buralarda yaşandığını anlatırdı. Atalarımızın zamanında terk ettiği bu bölgede yani Haci Müşad bölgesinde bulunan bir türbe var. Bu türbe hala bölge halkı tarafından sık sık ziyaret edilir. Bölge insanı buralarla bağlantısını halen daha koparmadı. Bu nedenle bölgedeki bozuk stabilize yolun yapılması öncelikli olmalıdır. Ayrıca asırlık ağaçlar buralara tarihi, zenginlik ve değer katıyor. Bu mirasın da koruma altına alınması yoldan daha elzemdir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Araban'da asırlık ağaç seferberliği
Araban'da asırlık ağaç seferberliği

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Kaynak: İHA

Ziraat Odası, Hasan Doğru, Gaziantep, İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araban'da 'asırlık ağaç' seferberliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araban'da "asırlık ağaç" seferberliği - Son Dakika
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