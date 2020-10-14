Araban'da Bağlıca Mahallesi'nin yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Araban'da Bağlıca Mahallesi'nin yolu asfaltlanıyor

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nin yolu asfaltlanıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nin yolu asfaltlanıyor. 2010 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonunda yapılan mahallenin yolu, onarım istiyordu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun da girişimleriyle 3 bin 100 metrelik eski asfalt yolda kazı ve dolgu malzemesi çalışmasının ardından astar çalışmasını tamamladı. Satih kaplama çalışması yürütülen yolun asfaltı da tamamlanma aşamasına getirildi. Hasan Doğru, yaptığı açıklamada, "Bağlıca Mahallemizde asfalt çalışması bitmek üzere. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e ve yetkililere şükranlarımızı arz ederiz." dedi.

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