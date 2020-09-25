Araban'da başarılı 60 öğrenciye kol saati - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede yaşayan ve başarılı 60 öğrenciyi kol saatiyle ödüllendirdi.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Mutlu, 60 öğrenciye günün anısına kol saati hediye etti.
Mutlu, buradaki konuşmasında, çalışarak emek verip üniversite kazanan ve liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek istediklerini ifade etti.
Bu kapsamda öğrencilere kol saat hediye ettiklerini anlatan Mutlu, "Geleceğimiz olan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Programa İlçe Milli Eğirim Müdürü Ömer Karayılan, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve okul idarecileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:59 - Kaynak: AA
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