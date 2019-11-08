Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.
Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek tarafından başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak için başlattığı çalışma kapsamında 64 çift ayakkabı ve bot temin edildi.
Araban
Adliyesi'nde görev yapan Savcı Açıkyürek, ilçeye bağlı
Akbudak kırsal mahallesindeki Akbudak İlkokulu ve Akbudak Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere ayakkabı
ve bot hediye etti.
Savcı
Açıkyürek, sınıfları ziyaretinde öğrencilere
hitaben yaptığı konuşmada, başarılar dilediği öğrencileri Araban Adliyesi'ndeki
makamına çay içmeye davet etti.