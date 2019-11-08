Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi. Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek tarafından başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak için başlattığı çalışma kapsamında 64 çift ayakkabı ve bot temin edildi. Araban Adliyesi'nde görev yapan Savcı Açıkyürek, ilçeye bağlı Akbudak kırsal mahallesindeki Akbudak İlkokulu ve Akbudak Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye etti. Savcı Açıkyürek, sınıfları ziyaretinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, başarılar dilediği öğrencileri Araban Adliyesi'ndeki makamına çay içmeye davet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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