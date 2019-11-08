Son Dakika Haberleri: Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi
Son Dakika Güncel Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

7 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.

Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.

Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek tarafından başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak için başlattığı çalışma kapsamında 64 çift ayakkabı ve bot temin edildi.

Araban

Adliyesi'nde görev yapan Savcı Açıkyürek, ilçeye bağlı

Akbudak kırsal mahallesindeki Akbudak İlkokulu ve Akbudak Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere ayakkabı

ve bot hediye etti.

Savcı

Açıkyürek, sınıfları ziyaretinde öğrencilere

hitaben yaptığı konuşmada, başarılar dilediği öğrencileri Araban Adliyesi'ndeki

makamına çay içmeye davet etti.

Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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