Son Dakika Haberleri: Araban'da bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Araban'da bayramlaşma

1 saat önce

Ramazan Bayramı münasebetiyle Araban Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan İlçe Parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programında Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Araban'da bayramlaşma, System.String[]
Ramazan Bayramı münasebetiyle Araban Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan İlçe Parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programında Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçe protokolü üyeleri ve ilçe merkezi ve kırsalındaki programa katılan muhtarlar, esnaflar ve vatandaşların, bayramını kutladı çay, pasta ve soğuk içecekler ikram edilen vatandaşlarla Kaymakam Bağlı ve Belediye Başkanı Doğru bir süre sohbet etti.

Bayramlaşma programına, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, daire amirleri, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araban'da bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]