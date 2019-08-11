Araban'da bayramlaşma programı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.



Recep Tayyip Erdoğan ilçe parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programına, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkgöz, diğer protokol üyeler, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.



Bayramlaşma programında yaklaşık üç yıldır Araban Kaymakamlığı yapan ve yeni kararname ile Karkamış Kaymakamlığı'na atanan Emin Bağlı vatandaşlarla vedalaşmayı da ihmal etmedi.



Şehit aileleri unutulmadı



Program sonunda ilçe merkezi ve kırsaldaki şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Bağlı ve diğer protokol üyeleri şehit aileleriyle de bayramlaştı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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