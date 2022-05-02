Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 14:02
Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı ile Araban Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar, esnaflar, vatandaşlar, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Programda, katılımcılar bayramlaştı.

YORUMLAR
500
Kahramankazan'da bayramlaşma programı Kahramankazan'da bayramlaşma programı Bakan Soylu, Şemdinli Üzümkıran köyü sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü Bakan Soylu, Şemdinli Üzümkıran köyü sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement