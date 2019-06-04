Araban'da bayramlaşma töreni

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Emin Bağlı ve Belediye Başkanı Hasan Doğru
, Recep Tayyip Erdoğan
Parkı'nda protokol üyeleri, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Teğmen Fatih
Doğruyol, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz
, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, daire amirleri, CHP
İlçe Başkanı Mustafa Kayacı
, belediye meclis üyeleri, ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.