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Araban'da bayramlaşma töreni

27 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Emin Bağlı ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda protokol üyeleri, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, daire amirleri, CHP İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, belediye meclis üyeleri, ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:19 Kaynak: AA
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