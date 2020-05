Araban'da bebekler için "Hoş Geldin Minik Arabanlı" Projesi

GAZİANTEP - Araban Kaymakamlığı, yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 'Hoş Geldin Minik Arabanlı' projesini hayata geçirdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Hoş Geldin Minik Arabanlı' projesi başlatıldı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla ilçede ilk defa hayata geçirilen proje, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından koordine edilecek. Proje ile ilçede yeni doğum yapmış aileleri ekonomik açısından desteklemek, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Ekonomik olarak desteklenmesi gereken ailelerimizi ve özellikle ilk çocuğu olan anne ve babaları kapsayan projemiz kapsamında çocuk beşiği, çocuk yürüteci, zıbın takımları ve çamaşır gibi ana ihtiyaçlardan mama kaşığı, tırnak makası gibi en küçük ihtiyaçlara kadar çocuklarımızın ihtiyacı olan her şeyi kapsamaktadır. Projemizin amacı yeni yuva kurmuş ve yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimize ekonomik olarak destek olarak mutluluklarını paylaşmak, aynı zamanda yeni doğan bir çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak çocuk bakımı konusunda örnek olmaktır. Projemiz kapsamında ilçemizde her ay yeni dünyaya gelmiş minik Arabanlı bebeklerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Arabanlı çocuk sahibi olacak olan anne ve baba adayları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na doğumdan en az 1 ay önce başvurmaları gerekmektedir. Projemizin Araban'ımıza hayırlı olmasını umut ediyorum. Yeni doğan minik arabanlı bebeklerimizin vatanımıza, milletimize ve anne babalarına hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyoruz. Kaderleri güzel olsun inşallah" dedi.

Kaymakam Mutlu, eşi Nesrin Mutlu ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet projenin açılışında ilçe merkezindeki Yeşilova Mahallesi'nde oturan Polat ailesini ziyaret ederek ailenin yeni doğan kız bebeği Ela'ya hediyelerini takdim etti.

Kaymakam Mutlu ve beraberindekiler, Şerif Peri Mahallesi'ndeki Kırmaz ailesinin yeni doğan bebeğini de ziyaret etti. Mutlu, burada ailenin isteğiyle bebeğin kulağına ezan okuyarak Kadir Berat ismini koydu.