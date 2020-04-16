Araban'da belediye park ve yeşil alanlarda bakım yapıyor - Son Dakika

Araban Belediyesi, park ve yeşil alanlarda çalışma yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Karapınar mesire alanı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Gaziantep Caddesi refüjündeki palmiye ağaçları, çevre yolundaki ağaçlar ve çimler başta olmak üzere ilçedeki tüm yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları ile birlikte kamu kurumlarının bahçelerindeki ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi kontrollü olarak gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, baharın gelmesiyle belediyenin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerin başlattığı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.