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Araban'da biber hasadına başlandı - Son Dakika

Araban'da biber hasadına başlandı

16.09.2021 11:12

Araban'da biber hasadına başlandı Gaziantep'in Araban ilçesinde 2021 yılı biber hasadına başlandı.

Araban'da biber hasadına başlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 2021 yılı biber hasadına başlandı. Biberdeki rekoltenin yüksekliği üreticilerin yüzlerini güldürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ambarı olan ve sarımsak diyarı olarak bilenen Araban'da sofralık, dolmalık, kurutmalık, salça, turşu ve pul biber yapımında kullanılan biber hasadına başlandı. Hasat nedeniyle bölgede incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, biber hasadının hayırlı olmasını dileyerek biberdeki rekolte yüksekliğinin üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

"Rekolteden dolayı üreticilerimizin yüzleri gülüyor"

Biber hasadıyla ilgili incelemelerde bulunan ve açıklamalar yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban'da sofralık, dolmalık, kurutmalık, salçalık, turşuluk ve pul biber yapımında kullanılan biber hasadına başlandı. Araban'daki biber üretimi bölgenin ve ülkenin ekonomisine önemli katkılarda bulunacak. Bu yıl çok sayıda gurbetçinin de ilçemizde olmasından dolayı Araban Biberi yoğun bir ilgi ve talep görüyor. Bu yıl 3 bin dönümlük bir alan üzerine biber ekimi yapıldı. Bu yıl yaş biberin kilogram fiyatı 3 liradan satılıyor. Maşallah bu yıl üreticilerimiz 4 ton yaş biber verimi aldılar. Rekolteden dolayı üreticilerimizin yüzleri gülüyor" dedi.

Üretici rekolteden memnun

Bu yılki biber rekoltesinden duydukları memnuniyeti dile getiren biber üreticisi İsmail Avşar, "Bu yıl biber rekoltemiz maşallah yüksek. Bu yıl biberleri tarlalardan toplamaya tarım işçisi bulmakta zorluk yaşadık. Yaş biberi tarladan kilogramı 3 TL'den satıyoruz. Dediğim gibi bu yılki rekolteden memnunuz" diye konuştu.

Araban'da biber hasadına başlandı
Araban'da biber hasadına başlandı
Araban'da biber hasadına başlandı
Araban'da biber hasadına başlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ziraat Odası, Hasan Altun, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araban'da biber hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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