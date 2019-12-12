Araban'da "Bir Ev Bir Hayat" projesi hayata geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da 'Bir Ev Bir Hayat' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Araban'da "Bir Ev Bir Hayat" projesi hayata geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyece hayata geçirilen Bir Ev Bir Hayat Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin evleri onarılıyor.

Araban'da

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyece hayata geçirilen Bir Ev Bir Hayat Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin evleri onarılıyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine 2 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli, 2 Kaymakamlık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanı, 1 muhtar ve 1 cami imam hatibinin katılımıyla oluşturulan 6'şar kişilik 2 ekip, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri sırası ile ziyaret edip ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde inceleme yaptı.

İhtiyaçları tespit eden ekipler, sorunların aciliyetine göre çözülmesini sağladı, bakım ve onarıma ihtiyaç duyan evler onarıldı.

Her ay en az bir evi tamir etmeyi hedefleyen ekip, Ziyaret Mahallesi'nde de 3 kişilik Çelik ailesine konuk oldu.

Ekibe Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Adliyesi hakimleri Yasin Kök ve Anıl Seçilmiş ile Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürü Orhan Behcet de eşlik etti.

Kaymakam Mutlu, ailenin tek çocukları 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zeynep Çelik'e oyuncak hediye etti.

Baba Mehmet Çelik (39), Kaymakam Mutlu'ya ilgi ve destekleri için teşekkür ederek, "Yıllardır imkansızlıklar yüzünden bakım ve onarımını yapamadığımız evimizin bakım ve onarımını yaptınız, yeni eşyalar aldınız. Allah ne dileğiniz varsa versin." dedi.

Mutlu da proje ortağı Araban Belediyesinin Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür ederek, "Yenilenen evinizde güle güle, hayırla yaşayın." ifadesini kullandı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, proje ile bir ev ve bir hayata dokunarak güzelleştirmek istediklerini kaydetti.

Hasan Doğru ise Çelik ailesine mutluluk, huzur ve sağlık diledi.

Kaymakamlık, Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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