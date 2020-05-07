Araban'da bir ev karantinaya alındı - Son Dakika

Araban'da bir ev karantinaya alındı

Araban'da bir ev karantinaya alındı Gaziantep'in Araban ilçesinde, bir ev karantinaya alındı.

Araban'da bir ev karantinaya alındı GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde, bir ev karantinaya alındı. İlçe merkezindeki Yeni Altıntaş Mahallesinde bulunan Merkez Camisi lojmanında ikamet eden Mehmet E.'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Mehmet E. ve ailesinin yaşadığı ev karantina altına alındı. Mehmet E. hastanede tedavi altına alınırken, Mehmet E.'nin eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı Merkez camisi lojmanı kapısına "İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, 06.02.2020 tarihinde 21.05.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya altına alınmıştır. Tüm giriş çıkışlar yasaktır" ibaresi yazıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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