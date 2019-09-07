Son Dakika Haberleri: Araban'da bozulan yollar onarılıyor
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Araban'da bozulan yollar onarılıyor

58 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsalında bozulan yollar onarılıyor.

Araban'da bozulan yollar onarılıyor, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsalında bozulan yollar onarılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Elif Mahallesi'ni Araban- Yavuzeli yoluna bağlayan 11 kilometrelik bağlantı yolunda yama çalışması yürüttü.

Ekipler, kış şartlarında bozulan yolda onarımı tamamladıklarını belirterek, ilçedeki diğer yollarda çalışmaya devam edeceklerini kaydettiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yavuzeli, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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