Araban'da bozulan yollar onarılıyor
58 dakika önce
Gaziantep'in Araban ilçesi kırsalında bozulan yollar onarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Gaziantep'in Araban ilçesi kırsalında bozulan yollar onarılıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Elif Mahallesi'ni Araban- Yavuzeli yoluna bağlayan 11 kilometrelik bağlantı yolunda yama çalışması yürüttü.
Ekipler, kış şartlarında bozulan yolda onarımı tamamladıklarını belirterek, ilçedeki diğer yollarda çalışmaya devam edeceklerini kaydettiler.
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