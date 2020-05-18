Araban'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

Araban Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donattı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatıyla ekipler, ilçenin işlek noktaları, cadde

ve sokaklarına Türk bayrakları ve Atatürk portreleri astı.

İlçe halkını 19 Mayıs coşkusunu evlerin balkonlarından birlikte paylaşmaya davet eden

Belediye Başkanı Hasan Doğru, şunları kaydetti:

"Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı buruk kutluyoruz ama belediye olarak,

belediye hizmet binamız ile ilçemizdeki işlek noktalarımızı, caddelerimizi ve

sokaklarımızı ay-yıldızlı Türk bayraklarımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün

portreleriyle süsleyerek vatandaşlarımıza bayram havası yaşatmaya çalıştık.

Evlerinde kalan değerli Arabanlı hemşehrilerimiz ile hep birlikte balkonlarda

bu coşkuyu yaşayacağız."