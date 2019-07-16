Araban'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Araban İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Araban İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Araban Kaymakamlığı koordinesinde Araban Belediyesi işbirliğiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliklere katılmak için ilçe merkezi ve kırsalından gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek Recep Tayyip Erdoğan İlçe Parkı önündeki etkinlik alanına geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldı. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan İlçe Parkı'nın önünden İlçe Emniyet Amirliği önüne kadar gidiş dönüş kortej yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüş sonunda programa Araban ilçesi eski belediye başkanı Mehmet Özdemir de katıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Araban Kaymakamı Emin Bağlı yaptı. Kaymakam Bağlı konuşmasında, "Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. 15 Temmuz 2016'da ülkemiz bir yıkım teşebbüsüyle daha karşı karşıyaydı. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'da meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı, Milli irade vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimiz o gece Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Şunu kimse asla unutmasın, ülkemiz, yüce milletimiz; FETÖ ve diğer bütün terörist gruplarla mücadelesini her zaman sürdürecektir. FETÖ'nün yaptığı bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke, artık, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.



Program, Araban Belediyesi tarafından alana kurulan dev ekranda 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasındaki derlenen sinevizyon gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki Demokrasi ve Birlik Günü Buluşması konuşmasının canlı yayın bağlantısı ile devam etti.



Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vatandaşlara gece geç saatlerde çorba, irmik tatlısı, dondurma ve gül şerbeti ikram edilen program saat gece yarısında son buldu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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