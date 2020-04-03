Araban'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Araban'da dolu yağışı etkili oldu
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli dolu
yağışı etkili oldu.
İlçede aniden başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 15 dakika süren dolunun tarım alanlarına zarar verip vermediğinin yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:56 Kaynak: AA
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