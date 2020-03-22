Araban'da evde kalın çağrısı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından yaşlılara evden çıkmamaları için çağrıda bulundu.



Araban Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başımızın tacı değerli Yaşlılarımız; Bizim için çok değerlisiniz. Sağlığınız için evlerinizden ayrılmayınız". Biz sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. 112-155-156 hatlarımız ayrıca Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı telefonumuz 0342 611 2449 sizlerin hizmetindedir. Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yaşlıların evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda hassas davranmalıdır" denildi. - GAZİANTEP