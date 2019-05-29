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Araban'da firik yapımına başlandı

51 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday tarlalarında firik yapımına başlandı.

Araban'da firik yapımına başlandı, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday tarlalarında firik yapımına başlandı.
Araban ilçesinde makarnalık sert buğdaydan yapılan firik sezonu açıldı.
Çiftçi Osman Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğday henüz sararmadan, yeşilken firik yapımına başladıklarını söyledi.
Buğdayın başaklarına yakın biçildikten sonra firik işçileri tarafından aynı tarlada odun ateşinde kavrulduğunu anlatan Deniz, başakların yanmaması için soğutulduğunu aktardı. Deniz, bulundukları alanda yapılan dağıtma işleminin ardından soğuyan başakların tarlada bir, iki gün bekletildiğini dile getirdi.
Daha sonra bir araya toplanan başakların oluşturulan harmanlarda biçerdöverlerle sap ve samanından ayrıldığını belirten Deniz, torbalanan firiğin Arap ülkelerine ihraç edilmesi için Gaziantep'teki komisyonculara satıldığını söyledi.
Firik pilavının Gaziantep ve çevresinde sevilerek tüketildiğini ifade eden Osman Deniz, 90 dönümlük alanda firik yaptığını belirterek, "Bu yıl firiğin bir kilogramı 6-7 liradan satılıyor. Arabanlı üreticiler olarak bu yıl verimden de fiyattan da memnunuz. Yurt içi ve dışına yapılan satıştan elde edilen gelir ile hem ülke, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Gaziantep, Araban, Firik, Güncel
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