Araban'da halk ozanından Kovid-19 tedbirli konser - Son Dakika

Arabanlı ünlü halk ozanı Drej Osman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) terbirleri kapsamında ücretsiz halk konseri verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki Park Cafe'de ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser öncesinde, vatandaşların ateşi ölçüldü. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye özel gönderilen konserde, Drej Osman kendi bağlamasıyla vatandaşlara güzel dakikalar yaşattı.

Drej Osman, vatandaşların yoğun talebi üzerine ücretsiz canlı müzik dinletisi programını her hafta çarşamba günleri gerçekleştirmeye devam edeceğini açıkladı.