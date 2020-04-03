Araban'da Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı.

Araban Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul bazı kararlar aldı.

Cadde ve sokaklarda 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaklandı.

Aynı zamanda özel araçlar için de bir takım kararlar verildi. Bir araca üç kişiden fazla binilmemesi uygun görüldü.