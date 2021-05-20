Araban'da hububat ekili alanlarda süneyle mücadele çalışması yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde hububat ekili alanlarda süneyle mücadele kapsamında geniş çaplı çalışma yapıldı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, oda bünyesindeki tarım danışmanı ziraat mühendisleri ile 100 bin dönüm makarnalık sert buğday, 3 bin dönüm ekmeklik buğday ve 3 bin dönüm de arpa ekili alanlarda hasada sayılı günler kala süne tespiti çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Çalışmalar neticesinde az sayıda da olsa süneye rastladıklarını kaydeden Altun, "Zararlının hububat ekili alanlara ani saldırılarını engellemek için çiftçilere süne mücadelesi için acil ilaçlama yapmaları gerektiğini bildirdik. Süne zararlısı için ilaçlı mücadele başlatarak çalışmamız neticesinde zararlının hububat ekili alanlara zarar vermesi engellendi." ifadesini kullandı.