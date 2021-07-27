Araban'da içme suyu terfi hattı yenileme çalışarı başladı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde belediye tarafından projelendirilen içme suyu terfi hattı yenileme ve yağmur suyu hattı çalışmalarına başlandı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, proje çalışmalarının start aldığı Gaziantep Akbudak ve Besni caddelerinde inceleme yaptı. Başkan Doğru, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Araban Belediyesi olarak ilçe merkezindeki Gaziantep, Akbudak ve Besni caddelerinde Bin 200 metre içme suyu hattı yenileme ve Yeşilova mahallesindeki sokakların yağmur sularının Gaziantep caddesine bağlanması ile Gaziantep- Adıyaman karayolunun geçtiği çevre yolu bölgesine biriken yağmur sularının dereye bağlanarak akıtılması için 4 bin metrelik çalışmalarımızı başlattık. İçme suyu terfi hattı ile yağmur suyu hattı çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP