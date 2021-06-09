Gaziantep'te otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Hicabi Zengin'in kullandığı 02 DF 039 plakalı otomobil, Gaziantep- Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Sait Çerçi idaresindeki 27 V 2643 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçtaki Elvan, Fadime, Kevser ve Medine Zengin, Ali Çerçi, Ekrem ve Osman Güvercinoğlu ile Halil Çerçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde kentteki hastanelere kaldırıldı.???????