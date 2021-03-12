İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Araban ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Merkez Ortaokulu tarafından düzenlenen ve Araban Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşu ve günün anlamına ilişkin yapılan konuşmalarla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili videoların izlendiği programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Programa, Belediye Başkanı Yardımcısı Fırat Ümit Işık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Abuzer Koparal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bünyamin Bozkurt ile diğer ilgililer katıldı.???????