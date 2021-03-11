Araban ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, uygulama sırasında durdukları 100 traktörün sürücüsüne reflektör hediye etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Akbudak Jandarma Karakolu önünde düzenlenen uygulama noktasında, römorkunda reflektör bulunmayan traktörleri durdurdu.
Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, 100 traktörün römorkuna da reflektör taktı.
Ekipler ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Araban'da jandarmadan traktör sürücülerine reflektör - Son Dakika