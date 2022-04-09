Araban'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon" toplantısı - Son Dakika
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Araban'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon" toplantısı

09.04.2022 15:00
Araban'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon" toplantısı

Gaziantep'in Araban ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında düzenlenen toplantıda, Psikolog Ali Karakuş ve Sosyolog Ayşe Yılmaz tarafından Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nün verdiği hizmetler hakkında gerekli bilgiler verildi.

Daha sonra Kaymakam Sevgili, daire amirleri ve rehber öğretmenlerinin kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik görüş ve önerilerini dinledi.

Çocuk koruma kapsamında verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılmasının ardından toplantı son buldu.

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Ayşe Yılmaz, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon' toplantısı - Son Dakika


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