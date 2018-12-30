Son Dakika Haberleri: Araban'da Kar Yağışı Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Araban'da Kar Yağışı Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

41 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde yüksek bölgelerdeki kar yağışı çifkçilerin yüzünü güldürdü.

Araban'da Kar Yağışı Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde yüksek bölgelerdeki kar yağışı çifkçilerin yüzünü güldürdü.

Araban Ovası'nı çevreleyen Karadağ'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Başta antef fıstığı üreticileri olmak üzere çiftçiler, bir süredir şiddetli sağanakların ardından kar yağışının da başlaması nedeniyle toprağın suya doyacağını ifade etti. Erken yağan kar nedeniyle bölgede Ocak ve Şubat aylarının da karlı geçmesini beklediklerini ifade eden üreticiler, "Bu yıl kış mevsiminin ilk gününden beri aralıklarla yağmaya devam eden sağanak yağışlar bizi sevindirdi. Ocak ve Şubat aylarında da kar yağışı gerçekleşirse İnşallah, Allah'ın izini ile Araban Ovası'nda 2019 yılı hasat dönemi bereket yılı olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

Karadağ, Gaziantep, Araban, Güncel
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