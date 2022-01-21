Araban'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçe belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin kapalı yollarını açmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerin kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Araban Belediyesi'nin garajında bulunan az sayıdaki iş makinelerinden oluşturulan ekipler, Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı üzerine harekete geçek, kıt imkanlarla karla mücadele yürütüyor. Ekipler gün boyu kar temizleme çalışmalarını yürütürken, Belediye Başkanı Hasan Doğru da karla mücadeleyi yerinde takip ediyor. Çalışmaları ve ekipleri denetleyen Doğru, "Gün boyu ekiplerimizle birlikte kapalı bulunan yollarımızı açmak için çalışmalarımıza devam ettik. Yol açma programımız Fıstıklıdağ Grup Yolunda Yukarı Yufkalı, Nurettin, Erenbağ, Çiftekoz, Kemerli: 3 kepçe, Fakılı-Gözey Grup Yolu: 4 kepçe, Hasanoğlu-Sarıtepe: 1 kepçe, Bağılca-Ziyaret: 1 kepçe, Sarıkaya-Yaylacık-Payamca-Akkoç: 2 kepçe, Köklüce-Gaziantep yolu: 1 kepçe (Aynı kepçe sırasıyla Yolveren- Karacaören kırsal mahallelerinin yollarında çalışacağını belirten Başkan Doğru, ilçe merkezinde ise 2 kepçe ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ayrıca, yol açma çalışmalarımızda iş makineleriyle bizlere destek veren tüm Arabanlı iş makinesi sahibi hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP