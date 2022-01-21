Araban'da karla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde, karla mücadele kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Doğru ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Sevgili, yeni bir kar yağışının beklendiğini aktararak, "Kıymetli hemşehrilerimiz, kırsal mahallelerimizde yakın zamanda doğum yapma ihtimali olan vatandaşlarımız 112 ile mutlaka bildirin ya il merkezimizde yada ilçe merkezimizde misafir edelim ki herhangi bir olumsuzluk olmasın. Diyaliz hastalarımızı hastanemizde misafir edeceğiz. Makineye bağlı olarak yaşayan hastalarımızın bilgisini bizlere vermeniz halinde onları hastanemizde misafir edebiliriz. Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımız aile hekimleriyle iletişime geçip tedavilerini erkene alalım. Şuanda Gaziantep ve Adıyaman yollarımız açık olup buralara seyahat edecek vatandaşlarımız bugün seyahatlerini gerçekleştirebilir. Yurtlarımızdaki tüm öğrencilerimizi ailesinin yanlarına transfer ettik. Yolda kalan zor durumdaki vatandaşlarımızı buralarda konaklatacağız. Tüm kurumlarımız ile koordineli bir şekilde sizlerin hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.