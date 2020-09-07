Araban'da kırmızı fıstık hasadı başladı - Son Dakika

Araban'da kırmızı fıstık hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kırmızı fıstık hasadı başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kırmızı fıstık hasadı başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasat yapılan bir bahçedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, ilçede Antep fıstığının yaklaşık 120 bin dönüm alanda yetiştirildiğini söyledi. Hasadın verimli geçmesi temennisinde bulunan Altun, Antep fıstığı üreticisinin mağdur olmaması için taban fiyat açıklanmasını istedi. Altun, Antep fıstığının başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Adıyaman ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

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