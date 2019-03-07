Son Dakika Haberleri: Araban'da Kısa Süre Yağan Dolu Çiftçiyi Korkuttu

Araban'da Kısa Süre Yağan Dolu Çiftçiyi Korkuttu

9 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde aniden başlayan ve kısa süren dolu yağışı çiftçileri korkuttu.

Araban'da Kısa Süre Yağan Dolu Çiftçiyi Korkuttu, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde aniden başlayan ve kısa süren dolu yağışı çiftçileri korkuttu.

Araban ilçesinde bugün sabah saatlerinden aniden başlayan aşırı rüzgar ile birlikte etkili olan dolu, ilçedeki sarımsak, hububat, meyve ve antepfıstığı üreticilerini korkuttu. Çiftçiler, dolu yağışının kısa sürmesi ile rahat nefes aldı.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan ilçedeki yayalar da zor anlar yaşadı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

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