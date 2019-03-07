Araban'da Kısa Süre Yağan Dolu Çiftçiyi Korkuttu
9 dakika önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde aniden başlayan ve kısa süren dolu yağışı çiftçileri korkuttu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde aniden başlayan ve kısa süren dolu yağışı çiftçileri korkuttu.
Araban ilçesinde bugün sabah saatlerinden aniden başlayan aşırı rüzgar ile birlikte etkili olan dolu, ilçedeki sarımsak, hububat, meyve ve antepfıstığı üreticilerini korkuttu. Çiftçiler, dolu yağışının kısa sürmesi ile rahat nefes aldı.
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan ilçedeki yayalar da zor anlar yaşadı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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