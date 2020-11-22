Araban'da kısıtlamalara uyuldu - Son Dakika

Araban'da kısıtlamalara uyuldu
22.11.2020 10:27
Gaziantep'in Araban ilçesinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirlerin ikinci günündü kısıtlamalara uydu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirlerin ikinci günündü kısıtlamalara uydu.
Araban'da Kovid-19 koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın ikinci gününde de vatandaşlar, kararlara uydu. Cuma günüş akşam 20.00'de başlayan yasaklar öncesinde alış veriş ve ihtiyaçlarını gideren ilçe halkı, kısıtlamanın başlamasının ardından ise iş yerlerinin kepenklerine kilit vurarak, evlerine çekildi. Akşam 20: 00 ve sabah saat 10: 00 arası cadde ve sokaklar tamamen boşalırken, polis ve zabıta ekipleri ise yasaklara uymaanları ikaz etmek için devriye attı. - GAZİANTEP
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