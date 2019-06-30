Son Dakika Haberleri: Araban'da konut ihtiyacına "özel" yatırım
Son Dakika Ekonomi Haber

Araban'da konut ihtiyacına "özel" yatırım

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşanan konut ihtiyacı,özel sektörün yaptığı yatırımlarla gideriliyor.

Araban'da konut ihtiyacına
Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşanan konut ihtiyacı,özel sektörün yaptığı yatırımlarla gideriliyor. İlçede bu yıl içerisinde 5 ayrı inşaat firması tarafından toplam 246 adet konut yapılıyor.

1957 yılında ilçe olan ve yaklaşık 32 bin 846 nüfusu bulunan Gaziantep'in Araban ilçesindeki konut ihtiyacı, özel sektörün yaptığı yatırımlarla gideriliyor.İlçenin farklı bölgelerinde 5 ayrı inşaat firması tarafından toplam 242 adet daire yapılarak, evi ihtiyacı olan ailelere pazarlanıyor. İlçedeki yeni yapılan konutlardan 1+1 daireler 65 bin-70 bin TL, 2+1 daireler 95 bin 100 bin, 3+1 daireler 135 bin-150 bin, dubleks daireler ise 180 bin 200 bin TL arasında satışa sunuluyor. Bazı dairelerin yapımı tamamlanarak, satışa sunulurken, bazılarının ise inşaatı sürüyor.

İlçenin Turgut Özal Mahallesindeki 7 bin 600 metrekare arsa üzerinde 126 daire yaparak, satışa başlayan genç girişimci Mehmet Kaya, 7 bin 600 metrekare arsa üzerinde 145 metrekarelik 3 oda ve 1 salondan oluşan sağlam ve modern 96 adet 3+1, 20 adet 1+1, 4 adet 2+1, 6 adette dükkan yapımını tamamladıklarını ifade etti.

Kaya,"1957 yılında ilçe olan ve 32 bin 846 nüfuslu ilçemizde konut sıkıntısının had safhada olduğunu gördüm. İlçemize komşu olan ilçelerinde yaşanan konut sıkıntılarının benim gibi girişimciler tarafından başlatılan konut inşaatlarıyla çözüldüğünü tespit ettim. Çevre ilçelerdeki girişimci arkadaşlarımla görüşerek doğup büyüdüğüm ve memleketim olan Araban ilçemizde yaşanan konut sıkıntısının çözümü için başlattığım dört bloktan oluşan ilk konut inşaatımı tamamlayarak ihtiyaç sahibi ailelere satışını yaparak ilçemizdeki konut sıkıntısının giderilmesi için maddi imkanlarımı kullanarak katkı sağladım" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
Gaziantep, Araban, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yatırım vaadiyle akrabalarını kandıran dolandırıcı, 3 milyon lira ile kayıplara karıştı İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti Kıskanmamak elde değil! Boğaz'ın yanı başında köy hayatı yaşıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:48:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araban'da konut ihtiyacına "özel" yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]