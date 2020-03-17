Araban'da korona virüs tedbirleri - Son Dakika
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Araban'da korona virüs tedbirleri

19 dakika önce

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korana virüs salgını nedeniyle kendisine ait sosyal medya hesabından ilçe halkına tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Araban'da korona virüs tedbirleri, System.String[]

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korana virüs salgını nedeniyle kendisine ait sosyal medya hesabından ilçe halkına tedbirli olmaları çağrısında bulundu.


Korana virüs salgını nedeniyle Gaziantep'in Araban ilçesinde de çeşitli tedbirler alınırken Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu da vatandaşları panik yapmamaları ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Arabanlı vatandaşlarımız, korona virüs salgını nedeniyle sağlığımız için zorunlu olmadığı sürece lütfen toplu alanlardan uzak duralım. Panik yapacak bir durum yok ama kendi sağlığımız için tedbirli olmamız şart. Korona virüs ile ilgili tüm bilgilendirmeler kaymakamlık sosyal medya hesabımızdan yapılacaktır. Sizler de istek, talep ve sorunlarınızı kaymakamlığa gelerek yüz yüze iletmek yerine bizlere buradan mesajla iletebilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:53 Kaynak: İHA
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