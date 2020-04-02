Son Dakika › Güncel › Araban'da korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Araban'da korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ilçe giriş-çıkışlarında ateş ölçüm uygulaması devam ediliyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ilçe giriş-çıkışlarında ateş ölçüm uygulaması devam ediliyor.
Jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada durdurulan sürücülerin ateşleri sağlık ekipleri tarafından ölçülüyor. Emniyet güçleri ise yolculuk izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.
Öte yandan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu uygulama noktasını gelerek yürütülen çalışmaları denetledi - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı