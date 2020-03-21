Araban'da koronavirüs bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

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Araban'da koronavirüs bilgilendirme toplantısı
6 saat önce
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla kororonavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla kororonavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.
Doğru, muhtarlara yürüttükleri çalışmaları anlattı, zaruri ihtiyaçlar dışında evlerden çıkılmaması uyarısı yaptı.
Ellerin sabunlu suyla, en az 20 saniye yıkanması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Doğru, tokalaşmak gibi temastan kaçınılmasını, sosyal mesafenin korunmasını istedi.
Bir süre kalabalık ortamlardan da uzak durmak gerektiğini dile getiren Doğru, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve muhtarların görüş ve önerilerini aldı, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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