Araban'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Araban'da koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

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Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

Tedbirler kapsamında, Kaymakam Abdulhamid Mutlu ilçe merkezindeki hasta, yalnız yaşayan ve kimsesiz yaşlılardan oluşan 110 aileye sıcak yemek hizmeti sağlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait aşevinde incelemelerde bulundu.

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki yemek yapamayan hasta, yalnız yaşayan ve kimsesiz yaşlılardan oluşan ailelere 2 yıldan beri günde bir öğün üç çeşit sıcak yemek ve ekmek yardımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aşevinde personelle görüşüp hijyen denetimi gerçekleştirdiklerini anlatan Mutlu, salgın döneminde hijyene her zamankinden daha fazla önem verildiğini sözlerine ekledi.

Gençler yaşlıların hizmetinde

Araban'da kaymakamlık tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evine hizmet götürülmesi açısından yoğun şekilde çalışıyor.

Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayan gençler, kaymakamlık tarafından sağlanan goda kolilerini de ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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