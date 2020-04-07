Araban'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ölçümlerde ateşi yüksek personele ve vatandaşa rastlanmadığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru , başkan yardımcıları, tüm personeller ve vatandaşların tek tek ateşini ölçen ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya girmesini istedi.

Araban Belediyesi girişinde 112 Acil Servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye personeli ve vatandaşların ateşlerini ölçtü.

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