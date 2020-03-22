Araban'da koronavürüsle ilgili bilgilendirmeleri Kaymakamlık yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da koronavürüsle ilgili bilgilendirmeleri Kaymakamlık yapacak - Son Dakika

Araban'da koronavürüsle ilgili bilgilendirmeleri Kaymakamlık yapacak

16 dakika önce

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, koronovirüsle alakalı bilgilendirmeleri kaymakamlık internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıklarını bildirdi.

Araban'da koronavürüsle ilgili bilgilendirmeleri Kaymakamlık yapacak, System.String[]

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, koronovirüsle alakalı bilgilendirmeleri kaymakamlık internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıklarını bildirdi.

Kaymakam Mutlu, yaptığı açıklamasında, bu süreçte halkı yanlış bilgilendiren kişiler hakkında işlem yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe hıfzıssıhha kurulu bu süreçte karar almakta olup alınan kararları vatandaşlarımızın dikkatle takip etmesi ve uygulaması önem arz etmektedir. Olumsuz bir olay yaşanmadan tedbirli olmanızı ve evde kalmanızı rica ediyoruz. Arabanlı vatandaşlarımızın dikkatine, koronavirüsle ilgili tüm açıklamalar ve bilgilendirmeler Araban Kaymakamlığı internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır."

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:48 Kaynak: AA

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