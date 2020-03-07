Araban'da kros koşusu - Son Dakika
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Araban'da kros koşusu

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 250 öğrencinin katılımıyla bin metre mesafeli kros koşusu yapıldı.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 250 öğrencinin katılımıyla bin metre mesafeli kros koşusu yapıldı.


Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Atletizm İl Temsilciliğince planlanan Araban Gençlik ve spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ilçedeki okullardan 250 gönüllü öğrencinin katılımı ile Turgut Özal Mahallesi Karapınar yolunda yapılan bin metre mesafeli kros koşusu gerçekleşti.


Araban Gençlik Spor İlçe Müdürü Ali Rıza Demir, "Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında öğrencilerimiz her kategoride ilk 6'ya giren öğrencilerimiz ilde yapılacak olan müsabakalarda yer alma şansı kazanarak, grup yarışmaları ve Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanacaktır" dedi.


Dereceye giren öğrencilere madalyaları Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Atletizm, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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