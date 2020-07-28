Araban'da kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Araban Belediyesi, kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru başkanlığında Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Gamze Yıldız, Müftü Vekili Muhammed Faruk Akbaş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz'un katılımıyla başkanlık makamında gerçekleşen toplantı sonucunda bir dizi karar alındı.

Buna göre Kurban Bayramında Yenialtıntaş Mahallesindeki eski mezbahane ile GASKİ Arıtma Tesisi yanında bulunan mezbahane de kurbanlıklar kesilebilecek.

Komisyon kararıyla belirlenen yerlerin dışında ilçenin cadde ve sokaklarında kurbanlık kesimi yasaklandı.

Hasan Doğru, bayramda halkın daha rahat, temiz ve hijyen ortamında ibadetlerini yerine getirmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda gereken tedbirlerin alındığını belirten Doğru, halkın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı alınan tedbirlere uymasını istedi.