Araban'da Kurtuluş koşusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da Kurtuluş koşusu - Son Dakika

Araban'da Kurtuluş koşusu

6 saat önce

Araban ilçesinde, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini anma ve 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.

Araban'da Kurtuluş koşusu, System.String[]

Araban ilçesinde, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini anma ve 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.


Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yürüyüş ve Gazi Koşusu düzenlendi. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak ve Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde biten bir kilometrelik yürüyüşe, ilçedeki tüm okullarda eğitim-öğretim gören öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda, Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde tamamlanan bir kilometrelik 6 kategoride yapılan Gazi Koşusuna 150 öğrenci yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sarıkamış, Aralık, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
20:05 Köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular - Son Dakika
20:00 Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Son Dakika
20:00 Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Son Dakika
20:00 Musa Anter cinayeti davası - Son Dakika
20:00 Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araban'da Kurtuluş koşusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]