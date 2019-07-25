Son Dakika Haberleri: Araban'da kurutmalık telaşı başladı
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Araban'da kurutmalık telaşı başladı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınların kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutmalıkların yapımına başlandı.

Araban'da kurutmalık telaşı başladı, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınların kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutmalıkların yapımına başlandı.
Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen patlıcan, biber, kabak ve acurlar, evlerde kadınlar tarafından kurutulmak üzere temizlenerek hazırlanıyor.
İplere dizilerek genellikle evlerin damında güneşte kurutulan sebzeler, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.
Kurutmalık hazırlayan ev kadınlarından Zeynep Kaya, gazetecilere, her yıl yaz mevsiminde Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen organik patlıcan, biber, kabak ve acurlarla kışlık
hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.
Kurutmalık yanında turşu, reçel ve
salça da yaptıklarını dile getiren Kaya, "Araban Ovası'nın verimli
topraklarında ve mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerle yaptığımız
gıdaları kış ayında içimize sinerek tüketiyoruz." dedi.
Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:01 Kaynak: AA
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