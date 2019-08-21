Son Dakika Haberleri: Araban'da metruk binalar yıkılıyor
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Araban'da metruk binalar yıkılıyor

1 saat önce

Araban Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binaların yıkım ve temizlik işlerini sürdürüyor.

Araban'da metruk binalar yıkılıyor, System.String[]
Araban Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binaların yıkım ve temizlik işlerini sürdürüyor.
Araban Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle 9 mahalledeki 13 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımın ardından ekipler, enkaz temizliği çalışmalarına başladı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti.
Bu kapsamda, 9 mahalledeki 13 metruk binanın herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yıkıldığını anlatan Doğru, "Bu evlerin ev sahipleri yıllardır kullanılmayan terk edilmiş ve bir kısmı çökmüş binalardı. Halkın huzur ve güvenliği için ilçe merkezi ile kırsalda, korkutan binalarda yıkım ve enkaz temizliği için metruk binaların tespit edilmesi çalışmalarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
Hasan Doğru, Araban, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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