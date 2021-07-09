Araban'da muhtarlara moral gezisiGazia - Son Dakika

Araban Kaymakamlığınca muhtarlara moral ve motivasyon amaçlı Fırat Nehri'nde tekne turu düzenlendi.
Kovid-19 korona virüs salgını kısıtlamalarının sonlandırılmasının ardından pandemi süreci boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan muhtarlar için gezi organize edildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet rehberliğinde 46 muhtarın katılımıyla gerçekleştirilen Fırat Nehri'ndeki tekne turunda eğlenceli dakikalar yaşandı.
Geziye İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile İlçe Müftüsü Şakir Aktaş da katıldı.
Kaynak: AA
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