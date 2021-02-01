Araban'da Oldu da Bitti Sünnet Projesi başladı - Son Dakika

Araban'da Oldu da Bitti Sünnet Projesi başladı

01.02.2021 11:23
Araban'da Oldu da Bitti Sünnet Projesi başladı, System.String[]

Araban Kaymakamlığınca hayata geçirilen Oldu da Bitti Sünnet Projesi başladı.

Araban Kaymakamlığınca hayata geçirilen Oldu da Bitti Sünnet Projesi başladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ücretsiz sünnet ettirilmesini içeren proje kapsamında Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) elen talepler doğrultusunda ilk sünnet gerçekleştirildi.

Sünnet kıyafeti, baza yatak ve çeşitli oyuncakların hediye edildiği projeye, Yeni Altıntaş Mahallesinde ikamet eden aileye mensup Sait'in sünnetiyle başlandı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, gazetecilere, projeyle çocukların maddi imkansızlıklardan dolayı geç yaşta sünnet olmalarını önlemeye çalışacaklarını kaydetti.

Sünnetin çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratmaması için çeşitli hediyeler de verdiklerini anlatan Mutlu, "İnşallah ilçedeki bütün çocuklarımızın sünnetini yaptıracağız ve yataklarını hediye edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun, Rabbim hayırlı eylesin. İnşallah tüm çocuklarımızın kaderi ve geleceği güzel olur." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da Oldu da Bitti Sünnet Projesi başladı - Son Dakika


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