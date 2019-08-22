Son Dakika Haberleri: Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal mahallesi Çat mevkinde meydana geldi. Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametinden Gaziantep'in Araban ilçesi istikametine giden Abdurrahman İzci yönetimindeki 02 FE 517 plakalı otomobil, Araban-Besni karayolunun 7. kilometresindeki Çat Boğazı mevkindeki keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.


Kazada sürücü Abdurrahman İzci ile otomobil içerisindeki sürücünün eşi Habibe izci ile isimleri öğrenilemeyen iki küçük çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araban Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]