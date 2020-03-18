Araban'da Perşembe pazarında faaliyet durduruldu - Son Dakika
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Araban'da Perşembe pazarında faaliyet durduruldu

6 saat önce

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüsü salgınına karşı perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı'nın geçici süreliğine kapandığını duyurdu.

Araban'da Perşembe pazarında faaliyet durduruldu, System.String[]

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüsü salgınına karşı perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı'nın geçici süreliğine kapandığını duyurdu.


Gaziantep'in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Perşembe Pazarı'nın geçici süreliğine faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmeler neticesinde, umuma açık yerlerin hastalığı bulaşma riskine karşı her Perşembe kurulan pazarının geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi. - GAZİANTEP

Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:00 Kaynak: İHA

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